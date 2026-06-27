Dschafaritischer Mufti des Libanon: Das Abkommen der Regierung in Beirut mit Israel ist die schlimmste nationale Katastrophe

Laut der Nachrichtenagentur Abna warnte «Ahmad Qabalan», der dschafaritische Mufti des Libanon, in einer Erklärung, dass das Abkommen zwischen der libanesischen Regierung und dem terroristischen «Israel» unter Vermittlung der USA die «schlimmste nationale Katastrophe» in der Geschichte des Libanon sei und keinerlei Legitimität besitze.

Er fügte hinzu, dass die derzeitige libanesische Regierung nur sich selbst vertrete, nicht das libanesische Volk.

Qabalan fuhr fort: Das Gefährliche an dieser Sache ist, dass dieser Rahmenvereinbarung der terroristischen israelischen Armee faktisch eine Art Vormundschaft über die Handlungen der Armee und die besetzten Gebiete des Libanon verleiht und implizit die Souveränität Israels über die von ihm besetzten Gebiete anerkennt.

Er bezeichnete auch das, was hinter den Kulissen der Washingtoner Verhandlungen zwischen der libanesischen Regierung und dem israelischen Regime stattfindet, als «Katastrophe auf Katastrophe» und betonte, dass er dessen Umsetzung in der Realität niemals akzeptieren werde.

Der dschafaritische Mufti des Libanon fügte weiter hinzu, indem er sagte: «Diejenigen, die die Verteidigung des Landes durch die libanesische Armee verhindern, suchen tatsächlich danach, die Armee durch diese nationale Katastrophe zu opfern», und fügte hinzu: Die derzeitige Führung hat den Libanon in eine Blackbox [der Ungewissheit und Geheimhaltung] geführt und den Schlüssel zur Souveränität des Landes an Washington und Tel Aviv übergeben.

Qabalan sagte abschliessend: Unabhängig vom Preis dieses schändlichen Geschäfts wird dieser Plan niemals verwirklicht werden.