Mochber: Der Kompass einiger Nachbarn zeigt immer noch Freunde und Feinde verkehrt herum

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, anlässlich der tendenziösen Erklärung des Kooperationsrates der Staaten am Persischen Golf sowie im Anschluss an die wiederholten Verstöße gegen den ersten Punkt der Vereinbarung durch die USA und das zionistische Regime auf seiner persönlichen Seite: Die Erklärung des Kooperationsrates ist ein erneuter Fehler und eine Übereinstimmung mit jemandem, der die Sicherheit der Region seiner Aggression geopfert hat. Der Kompass einiger Nachbarn zeigt immer noch Freunde und Feinde verkehrt herum.

Mochber fügte hinzu: Die Vereinbarung – ob mit den USA oder mit den Satellitenstaaten im Süden des Persischen Golfs – ist eine Kette; wenn ein Glied davon bricht, schmilzt die gesamte Kette im Feuer.