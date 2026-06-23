US-Vertreter: Die Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel werden fortgesetzt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte ein Vertreter des US-Außenministeriums in einem Interview mit Al Jazeera, dass der Dialog zwischen dem Libanon und Israel weiterhin in Richtung eines umfassenden Friedens und eines Sicherheitsabkommens zwischen den beiden Seiten voranschreiten werde.

Der um Anonymität bittende Vertreter behauptete in diesem Zusammenhang ohne Bezugnahme auf die umfassende US-Unterstützung für das israelische Regime: «Unser gemeinsames Ziel ist es, den Kreislauf der Gewalt zwischen dem Libanon und Israel dauerhaft zu beenden.»

Dieser US-Vertreter berichtete auch über die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus im Libanon durch das US-Zentralkommando (CENTCOM) und behauptete, dass dieser Mechanismus eingerichtet worden sei, um US-Beamten genaue Feldinformationen über die aktuellen Entwicklungen und Konflikte im Libanon zu liefern.

Nach Angaben dieses US-Vertreters hatte US-Außenminister Marco Rubio am vergangenen Freitag Gespräche mit Joseph Aoun, dem Präsidenten des Libanon, und «Benjamin Netanjahu», dem Premierminister des israelischen Regimes, geführt und die Notwendigkeit betont, die Waffenruhe zu stärken und den Verhandlungsprozess zwischen den Parteien voranzutreiben.