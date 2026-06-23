Pakistans Verteidigungsminister: Das Abkommen zwischen dem Iran und den USA könnte zur Festnahme Netanjahus führen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, erklärte Khawaja Muhammad Asif, der Verteidigungsminister Pakistans: «Israel versucht, das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zu sabotieren, und dieses Abkommen wird das politische Ende Netanjahus und möglicherweise seine Festnahme bedeuten.»

Er betonte auch: «Netanjahu hat im Westjordanland, im Gazastreifen und im Libanon Völkermord begangen, und die westlichen Verbündeten Israels sind Mittäter und Komplizen Tel Avivs bei diesen Verbrechen.»