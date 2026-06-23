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Pakistans Verteidigungsminister: Das Abkommen zwischen dem Iran und den USA könnte zur Festnahme Netanjahus führen

23 Juni 2026 - 10:30
News ID: 1830720
Source: ABNA
Pakistans Verteidigungsminister: Das Abkommen zwischen dem Iran und den USA könnte zur Festnahme Netanjahus führen

Der Verteidigungsminister Pakistans erklärte, dass das Abkommen zwischen dem Iran und den USA das Ende von Netanjahus politischem Leben bedeuten könnte.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, erklärte Khawaja Muhammad Asif, der Verteidigungsminister Pakistans: «Israel versucht, das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zu sabotieren, und dieses Abkommen wird das politische Ende Netanjahus und möglicherweise seine Festnahme bedeuten.»

Er betonte auch: «Netanjahu hat im Westjordanland, im Gazastreifen und im Libanon Völkermord begangen, und die westlichen Verbündeten Israels sind Mittäter und Komplizen Tel Avivs bei diesen Verbrechen.»

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