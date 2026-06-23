Atwan analysierte: Das Geheimnis des iranischen Sieges über die amerikanisch-zionistische Aggression

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf «Ra'i al-Yawm» berichtet, betonte Abdel Bari Atwan, ein Analyst für regionale Angelegenheiten, unter Hinweis auf die Veröffentlichung einer zionistischen Umfrage, wonach 92 % der Israelis den Iran als Sieger des jüngsten Krieges betrachten, dass diese Ergebnisse gezeigt hätten, dass die Aussagen von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, über das Erreichen grosser Erfolge gelogen seien, und dass der Sieg Irans die Niederlage der Gegenseite bedeute, nämlich von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, und Benjamin Netanjahu.

Atwan bezeichnete diese Umfrage als schweren Schlag gegen den Stolz Israels und betonte, dass ihre Ergebnisse eine weitere Bestätigung der Dummheit des US-Präsidenten, seiner Regierung und seiner Berater in Bezug auf die grösste Täuschung Israels gegen sie seien, sowie des Scheiterns der israelischen Strategie, die Netanjahu nach der Operation «Sturm der Al-Aqsa» propagiert hatte.

Laut diesem Bericht deckt dieses direkte und eindeutige Eingeständnis in der Umfrage der ältesten Universität des zionistischen Regimes nicht nur Netanjahus Lügen und die der Geheimdiensteinheit 8200 auf, sondern entlarvt auch die arabischen und amerikanischen Torheiten und das absolute Vertrauen in die informative, politische und militärische Überlegenheit Israels.

Atwan sieht das Geheimnis dieses Sieges im Glauben, im Selbstvertrauen, in der ernsthaften Bereitschaft zum Kampf und zur Aufopferung, um der Aggression zu widerstehen und bis zum letzten Tropfen ihres reinen Blutes standzuhalten. Unter Hinweis auf die Blamage einiger arabischer Regime, die diesen Tatsache nicht verstehen, fügt er hinzu, dass der grösste Beweis für diese Blamagen die Veröffentlichung von Erklärungen von 21 arabischen Regierungen in den ersten Kriegstagen war, in denen die iranischen Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in einigen arabischen Ländern verurteilt wurden. Während dieselben Länder nicht einmal ein Wort wagten, um die amerikanisch-zionistische Aggression gegen den Iran, die Verletzung seiner Souveränität und die Tötung Tausender seiner Bürger zu verurteilen.

Atwan fügte hinzu, dass der Beweis des iranischen Sieges in diesem Krieg keiner Umfrage einer israelischen Universität bedürfe, und schrieb, dass dieser Sieg an den Mauern der Strasse von Hormus, auf der Oberfläche der Gewässer des Persischen Golfs und des Arabischen Meeres, an der Strasse von Bab al-Mandab sowie in den zerstörten Vierteln von Tel Aviv, Haifa und Dimona geschrieben stehe.

Er fuhr fort, dass, wenn der Ausgang des Krieges umgekehrt gewesen wäre, Trump nicht auf arabische und muslimische Vermittler zurückgegriffen und sie nicht um einen Waffenstillstand und dessen Verlängerung sowie um den Rückzug von all seinen feigen Drohungen, Iran zu zerstören und ihm die Tore der Hölle zu öffnen, angefleht hätte.