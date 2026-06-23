Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf «Al-Quds al-Arabi» berichtet, erklärte Tucker Carlson, ein US-amerikanischer Journalist und Politikaktivist, dass er die Republikanische Partei nicht mehr unterstütze, da die Führung dieser Partei Entscheidungen treffe, die mehr die Interessen des zionistischen Regimes als die Interessen des amerikanischen Volkes berücksichtigten.

Er, der über drei Jahrzehnte lang einer der prominentesten Unterstützer der Republikaner war, betonte: «Ich kann die Position dieser Partei nach dem Krieg mit dem Iran nicht länger rechtfertigen. Dieser Krieg wurde im Interesse Israels und gegen die Interessen Amerikas geführt.»

Carlson stellte ausserdem klar: «Ich werde die Republikaner bei den anstehenden Zwischenwahlen nicht unterstützen. Gleichzeitig unterstütze ich auch die Demokraten nicht.»

Er, der bei den letzten Wahlen Trump unterstützt hatte, äusserte nach der amerikanisch-sionistischen militärischen Aggression gegen den Iran Bedauern über diese Unterstützung.

Carlson sagte: «Ich habe die Republikaner 35 Jahre lang unterstützt, aber das tue ich nicht mehr. Ich glaube, dass auch viele andere Menschen die Unterstützung einstellen werden.»