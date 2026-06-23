Behauptung aus Tel Aviv: Trump schränkt israelische Angriffe ein

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete das Fernsehen des zionistischen Regimes, dass Donald Trump, der Präsident der USA, die Bewegungen Israels nicht nur im Libanon, sondern an allen Fronten einschränke, und dass diese Einschränkungen gegen die Armee und das Kabinett des zionistischen Regimes in verschiedenen Bereichen zunähmen.

Gemäss einer neuen Anweisung der politischen Führung an die Armee des Regimes sind militärische Aktionen gegen Beirut und Tyros verboten und müssen auf das Gebiet hinter der gelben Linie beschränkt werden.

Ein hochrangiger Vertreter des zionistischen Regimes sagte im Gespräch mit dem israelischen Kanal 13: «Die Botschaft, die wir in den letzten Wochen von den Amerikanern erhalten haben, ist klar: Es gibt keine uneingeschränkte Handlungsfreiheit mehr.»

Es sei darauf hingewiesen, dass eine der Hauptbedingungen Irans in der Vereinbarung mit Amerika die Einstellung der Angriffe des zionistischen Regimes gegen den Libanon war.