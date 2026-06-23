Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behaupteten heute Nachmittag der Vizepräsident und der Finanzminister der Vereinigten Staaten, dass Teheran zugestimmt habe, Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation auf sein Territorium einzuladen.

JD Vance, der Vizepräsident der USA, sagte heute auf seiner Pressekonferenz im Hotel Bürgenstock: «Die Iraner haben zugestimmt, die Inspektoren der IAEO wieder in ihr Land einzuladen.»

Ismail Baqaei, der Sprecher der Verhandlungsdelegation, erklärte hierzu: «Die Zusammenarbeit Irans mit der Agentur wird gemäß den Verpflichtungen Irans aus den Schutzvereinbarungen, nach dem bestehenden Verfahren und im Einklang mit den Beschlüssen des Islamischen Konsultativrates und den Entscheidungen des Obersten Nationalen Sicherheitsrates fortgesetzt.»

Lass es uns mit dem Text fortfahren.

Nach Angaben von mit dem Inhalt der gestrigen Verhandlungen in der Schweiz vertrauten Kreisen hat Teheran während der 18-stündigen Verhandlungen keine Gespräche über das Nukleardossier geführt und keine neuen Verpflichtungen übernommen. Der Beginn der Nuklearverhandlungen im Rahmen des Islamabad-Memorandums of Understanding zur Beendigung des Krieges zwischen Iran und Amerika ist an die Umsetzung von Punkt 13 des Memorandums gebunden.

Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEO, selbst nach dem 12-tägigen Krieg, nie vollständig unterbrochen.

Teheran hat im Rahmen des «Gesetzes zur Verpflichtung der Regierung zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit der IAEO», verabschiedet am 25. Juni 2025, von Fall zu Fall auf der Grundlage eines Beschlusses des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Inspektoren der IAEO zur Besichtigung der aktiven iranischen Nuklearanlagen eingeladen.

Seit der Verabschiedung dieses Gesetzes vor einem Jahr haben Inspektoren der Agentur mit Zustimmung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates mehrmals das Kernkraftwerk Buschehr inspiziert und den Prozess der Brennstoffbeladung durch Russland überwacht.

Folglich ist die Durchführung von stichprobenartigen Inspektionen der aktiven iranischen Nuklearanlagen nichts Neues, und Teheran hat stets mit der Agentur bei der Besichtigung dieser Anlagen zusammengearbeitet.

Die Besichtigung der beschädigten Nuklearanlagen und die Regelung des Status der iranischen Bestände an angereichertem Uran hängen von der Erreichung eines konkreten Mechanismus in der endgültigen Vereinbarung nach den 60-tägigen Verhandlungen gemäß dem Islamabad-Memorandum of Understanding ab.