Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung The New York Times: Was hat sich nach vier Monaten seit Beginn des Krieges gegen den Iran verändert? Nicht viel hat sich verändert. Das iranische Atomprogramm besteht unverändert fort, das Schicksal der ballistischen Raketen wurde auf spätere Verhandlungen verschoben, und die mit dem Iran verbundenen Kräfte sind weiterhin in der Region präsent.

In diesem Bericht heisst es: Dieses Abkommen spiegelt nicht die militärische Überlegenheit Amerikas wider, sondern vielmehr die Begrenztheit der amerikanischen Macht bei der Fortsetzung der Spannungen. Teheran konnte eine seiner Schwächen in eine neue Quelle der Stärke in der Strasse von Hormus verwandeln. Dieser Krieg zeigte die Stärke Irans bei der Nutzung der Strasse von Hormus als strategischen Druckhebel.

In der Fortsetzung des Berichts wird betont: Gemäss dem Abkommen zwischen dem Iran und Amerika erzielt Teheran bedeutende wirtschaftliche Errungenschaften, darunter die Aufhebung der Seeblockade, die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds im Wert von 300 Milliarden Dollar und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte.