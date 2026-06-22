Zionistischer Minister: Unsere Antwort an Trump wird „Nein“ sein

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf zionistische Medien behauptete Itamar Ben-Gvir, Minister für Innere Sicherheit des zionistischen Regimes, in einer frechen Stellungnahme: Der Libanon muss zum Spielplatz der israelischen Armee werden.

Er fügte hinzu: Es dürfen keine Einschränkungen seitens Amerikas gegen die Operationen der israelischen Armee im Libanon akzeptiert werden. Wenn Trump Netanjahu sagt, dass Israel den Libanon verlassen soll, muss die Antwort lauten: „Herr Präsident, nein!“

Ben-Gvir sagte: Es sollte kein Unterschied zwischen dem Libanon und der Hisbollah gemacht werden. Das gesamte libanesische Territorium muss ohne Ausnahme zum direkten Ziel der israelischen Armee werden.

In einer unmenschlichen Äußerung, die das Wesen des zionistischen Regimes unterstreicht, sagte er: Tausend libanesische Mütter mögen weinen, aber keine einzige israelische Mutter sollte weinen! Unsere Priorität ist der Schutz der Israelis, selbst wenn dies das Leben libanesischer Zivilisten kostet.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine der entscheidenden Bedingungen des Iran in der Einigung mit Amerika die Beendigung des Krieges an allen Fronten, insbesondere im Libanon, und der Rückzug des zionistischen Regimes ist. Dabei scheinen die Äußerungen Trumps gegen Netanjahu und seine Einwände gegen den Libanon eher Charakter einer Arbeitsteilung zwischen Washington und Tel Aviv zu haben, als real zu sein.