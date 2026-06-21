Meloni an Trump: Ihre Freundschaft hat meiner Beliebtheit definitiv nicht geholfen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, reagierte Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, auf die spöttischen Bemerkungen des US-Präsidenten gegen sie und erklärte, dass die Freundschaft mit Donald Trump «definitiv» nicht zu ihrer Beliebtheit in Italien beigetragen habe.

Nachdem der US-Präsident ihre politische Popularität in Frage gestellt hatte, sagte Meloni in einer Erklärung auf Instagram, dass die «ständigen und grundlosen (verbalen) Angriffe» Trumps «bedeutungslos» seien.

Die italienische Ministerpräsidentin sagte: «Was meine Beliebtheit betrifft, hat Ihre Freundschaft ihr sicherlich nicht geholfen, und sie hängt nicht von meiner Beziehung zu Ihnen ab. Meine Beliebtheit hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich schlage vor, dass Sie sich auf Ihre eigene Beliebtheit konzentrieren.»

Sie fügte hinzu, dass Rom seine Entscheidungen auf der Grundlage der nationalen Interessen Italiens treffe.

Dies geschah, nachdem Trump am Samstag erklärt hatte, dass Meloni durch die Verhinderung der Nutzung italienischer Luftwaffenstützpunkte durch die USA für die amerikanische militärische Aggression gegen den Iran ein «großes logistisches Problem» geschaffen habe.

In den letzten Tagen hatte Trump Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, beleidigt und gesagt: «Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen! Sie wollte unbedingt ein Foto mit mir machen. Ich war überhaupt nicht bereit, das zu tun, aber sie tat mir leid!»