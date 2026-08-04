Scheich Naim Kassem: Verhandlungen mit Tel Aviv bringen für den Libanon nichts als Schande und Demütigung

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Ahd hat in der Stadt Baalbek die Arbaïn-Hussein-Feier mit der Rede des Generalsekretärs der libanesischen Hisbollah, Scheich Naim Kassem, begonnen.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah sagte: «Heute sind wir mit einer israelisch-amerikanischen Aggression konfrontiert, die sich gegen uns, den Iran, Gaza, den Jemen und die gesamte Region richtet; eine Aggression, die darauf abzielt, die Flamme des Widerstands zu löschen, die Region zu kolonisieren und Israel als Handlanger dieser tyrannischen amerikanischen Macht einzusetzen. Im September 2024 war das Ziel (der zionistischen Aggression) im Libanon die Vernichtung des Widerstands. Sie begannen mit der Ermordung unseres geliebten Führers und Sayyiden, Sayyid Hassan Nasrallah, und der Kommandeure-Märtyrer, und dann führten sie die Pager-Operation und Angriffe auf unsere Fähigkeiten durch; ein gnadenloser Feldzug zur Beendigung des Widerstands. Was diese Aggression stoppte, war das Abkommen zwischen dem Iran und Amerika, da Teheran den Stopp der Aggression als seine grundlegende Bedingung (das Islamabad-Memorandum) festlegte. Amerika stimmte (diesem Memorandum) zu; wenn es dieses Memorandum nicht gegeben hätte, wäre dieser Waffenstillstand niemals zustande gekommen. Warum griff Israel, als Trump an die Macht zurückkehrte, den Iran nicht an? Weil Trump das Memorandum und die Forderungen Irans weiterhin ablehnt. Wir sind heute der Meinung, dass alle direkten Verhandlungen dem Libanon nichts als Schande, Demütigung, Enttäuschung und aufeinanderfolgende Zugeständnisse gebracht haben. Welches Ergebnis hatten denn all die Verhandlungsrunden für den Libanon? Währenddessen hat Israel alles bekommen. Israel hat politische Erfolge erzielt; aber solange der Widerstand, das Volk und seine edlen Bürger standhaft bleiben, wird es in der Praxis kein Ergebnis erzielen. Die libanesischen Beamten halfen Israel, anstatt (den nationalen Interessen zu dienen). Ich sage es Ihnen offen: Bei diesem Verlauf wird die politische Autorität (in Beirut) keine Ergebnisse für den Libanon erzielen und auch nicht erfolgreich sein, wenn es darum geht, die Ziele Amerikas zu erleichtern.»