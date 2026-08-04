Fortsetzung der Behauptungen des CENTCOM über die Seeblockade gegen den Iran

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte das US-Zentralkommando (CENTCOM) heute, Dienstag, in einer Mitteilung, dass es bisher den Kurs von 44 Handelsschiffen im Rahmen des sogenannten „Seeblockade-Plans“ geändert habe.

Diese Einrichtung behauptete in Fortsetzung ihrer Erklärungen zur Stärkung der Moral ihrer Soldaten gegenüber den iranischen Verteidigungskräften: „Seit der Wiederaufnahme der Blockade gegen den Iran haben wir den Kurs von 44 Handelsschiffen geändert, 2 Schiffe außer Gefecht gesetzt und 2 weitere Schiffe inspiziert. Wir setzen die Seeblockade gegen den Iran weiterhin mit höchster Präzision fort!“

Diese Einrichtung hatte bereits zuvor ähnliche Behauptungen aufgestellt.