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Jemen: Wir haben ein sensibles Ziel des saudischen Feindes in „Nadschran“ getroffen

4 August 2026 - 15:15
News ID: 1848519
Source: ABNA
Jemen: Wir haben ein sensibles Ziel des saudischen Feindes in „Nadschran“ getroffen

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte in einer Stellungnahme: Wir haben ein sensibles Ziel des saudischen Feindes im Flughafen von „Nadschran“ mit einer Drohne angegriffen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte Brigadegeneral Yahya Sari, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, heute, am Dienstag: «Als Reaktion auf die Verletzung des Luftraums von „Saada“ und „Haddscha“ durch Drohnen des saudischen Feindes haben wir ein sensibles Ziel dieses Feindes im Flughafen von „Nadschran“ mit einer Drohne angegriffen; dieser Angriff war präzise.»

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte fügte dazu hinzu: «Wir betonen dem saudischen Feind gegenüber, dass jede Verletzung unseres Luftraums nicht unbeantwortet und nicht ungestraft bleiben wird.»

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