Jemen: Wir haben ein sensibles Ziel des saudischen Feindes in „Nadschran“ getroffen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte Brigadegeneral Yahya Sari, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, heute, am Dienstag: «Als Reaktion auf die Verletzung des Luftraums von „Saada“ und „Haddscha“ durch Drohnen des saudischen Feindes haben wir ein sensibles Ziel dieses Feindes im Flughafen von „Nadschran“ mit einer Drohne angegriffen; dieser Angriff war präzise.»

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte fügte dazu hinzu: «Wir betonen dem saudischen Feind gegenüber, dass jede Verletzung unseres Luftraums nicht unbeantwortet und nicht ungestraft bleiben wird.»