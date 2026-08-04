Trauerzeremonien des Arba'in von Hussein im Heiligtum Ihrer Heiligkeit Fatima Masuma (Friede sei mit ihr)

Heute, am Mittwoch (4. August 2026), dem Tag des Arba'in von Hussein, versammelten sich die Menschen von Qom in Trauerzügen im Heiligtum Ihrer Heiligkeit Fatima Masuma (Friede sei mit ihr), um der edlen Dame aus dem Hause des Propheten (Karimah Ahl al-Bayt – Friede sei mit ihr) ihr Beileid zum Märtyrertod des Herrn und Meisters der Märtyrer (Imam Hussein) auszusprechen.