Proteste des albanischen Volkes gegen das Projekt der Familie Trump gehen in den zwanzigsten Tag

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, gingen Tausende Albaner bereits zum zwanzigsten Mal in Folge auf die Strasse, um ihrer Wut und ihrem Protest gegen das mit der Familie Trump verbundene Freizeitprojekt Ausdruck zu verleihen.

Laut diesem Bericht versammelten sich gestern Tausende Albaner in der Hauptstadt Tirana und skandierten den Slogan «Albanien ist nicht zu verkaufen».

Sie forderten den Rücktritt des Ministerpräsidenten des Landes. Berichten zufolge wurden in der Folge dieser Proteste die Bauarbeiten in einigen Abschnitten ausgesetzt.

Es ist anzumerken, dass dieser Plan den Bau von Hotelanlagen und Tourismuseinrichtungen auf der unbewohnten Insel «Sazan» sowie in den Gebieten «Zafirnjok» und «Vjosa-Narta» im Süden Albaniens vorsieht – Gebiete, die teilweise in Küsten- und Schutzgebieten liegen.

Ivanka Trump und Jared Kushner hatten zuvor angekündigt, dass sie eine private Insel von 1400 Hektar mitten im Mittelmeer errichten wollen.

Die Tochter Trumps erklärte, dass dieses gewaltige Projekt in Zusammenarbeit mit internationalen Architekten durchgeführt werde.

Im Rahmen dieses Projekts soll die Insel Sazan, die früher ein Militärstützpunkt vor der albanischen Küste war, in eine private Insel der Familie Trump umgewandelt werden, und die Investmentfirma von Kushner wird dieses Projekt umsetzen.