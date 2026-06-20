Die enormen Kosten des Krieges gegen den Iran lasten auf den USA

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte die New York Times in einem Bericht, dass die finanziellen Kosten der US-Aggression gegen den Iran seit dem 28. Februar nahezu 132 Milliarden Dollar betragen hätten.

Laut diesem Bericht forderten die amerikanisch-sionistische Aggression gegen den Iran und den Libanon 3500 Todesopfer im Iran und 3700 Todesopfer im Libanon, sowie den Beschuss einer Kinderschule in Minab.

Die direkten Kosten dieser militärischen Aggression beliefen sich auf 29 Milliarden Dollar, einschliesslich des Wiederaufbaus beschädigter US-Stützpunkte, des Ersatzes verbrauchter Munition, des Einsatzes von Flugzeugträgern und der Behebung von Schäden an US-Einrichtungen in Saudi-Arabien.

Die Störung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus und der Anstieg der Ölpreise führten dazu, dass US-Verbraucher 60 Milliarden Dollar mehr für Treibstoff bezahlten. Auch die Transportkosten stiegen.

Darüber hinaus verursachte die Beeinträchtigung dieser lebenswichtigen Wasserstrasse einen Mangel an Schwefel, der Hauptbestandteil von Düngemitteln ist. Internationale Experten warnten auch vor den schwerwiegenden Folgen steigender Lebensmittelpreise und der Ausbreitung von Hungersnöten weltweit.