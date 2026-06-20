Behauptung zionistischer Quellen: Trump nimmt Netanjahus Anrufe nicht entgegen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behaupteten die zionistischen Medien unter Berufung auf Matti Tahfeld, einen zionistischen Politikanalysten, dass sich die Spannungen und die Krise in den Beziehungen zwischen Benjamin Netanjahu und Donald Trump verschärft hätten und sogar so weit gingen, dass Trump Netanjahus Telefonanrufe nicht beantworte.

In diesem Bericht wird auf die Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem Iran und den USA sowie auf die Verschärfung der Spannungen mit Netanjahu infolge dieses Abkommens hingewiesen.

Laut diesem Bericht weigerte sich Trump, den zionistischen Amtsträgern Details des genannten Abkommens mitzuteilen, und dieses Regime sei zur Last für die USA geworden. Aus diesem Grund strebten die Führer der regierenden Koalition des zionistischen Regimes danach, diese Situation auszunutzen, um die Angriffe auf den Gazastreifen fortzusetzen und das Westjordanland den besetzten Gebieten anzugliedern.

Dies, obwohl die Angriffe und Übergriffe des zionistischen Regimes gegen die Länder der Region ausschließlich mit grünem Licht und in Abstimmung mit den USA erfolgen.