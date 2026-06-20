Jemen: Die Achse des Widerstands wird bei Angriffen auf den Libanon nicht schweigen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf SABA berichtet, erklärte das Außenministerium der Regierung der Ansarullah-Bewegung im Jemen in einer Erklärung, dass die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Libanon einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht und das zwischen dem Iran und den USA unterzeichnete Memorandum of Understanding darstelle, da in diesem Memorandum die Notwendigkeit einer sofortigen und dauerhaften Einstellung der militärischen Angriffe auf allen Fronten, einschließlich des Libanon, betont werde.

In dieser Erklärung heißt es: Die Aggression des zionistischen Regimes zielt darauf ab, die laufenden Bemühungen zur Beendigung der Konflikte in der Region zu zunichte zu machen und den Weg zur Verwirklichung von Sicherheit und Stabilität zu blockieren.

In der Fortsetzung der Erklärung wird betont: Die Achse des Dschihad und des Widerstands wird gegenüber dieser zionistischen Aggression gegen den Libanon keinesfalls die Hände in den Schoß legen. Die Operationen der libanesischen Kämpfer erfolgen ebenfalls im Rahmen des legitimen Rechts dieses Landes auf Selbstverteidigung.