Smotrich: Wir werden uns nicht aus dem Libanon zurückziehen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Medien berichtet, sagte «Bezalel Smotrich» als Reaktion auf das Abkommen zwischen dem Iran und den USA, an dem auch der Libanon beteiligt ist: Israel wird sich nicht externen Forderungen und Druck beugen und seine militärischen Operationen im Libanon ohne jegliche Zugeständnisse fortsetzen.

Smotrich, der auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag hinwies, fügte hinzu: «Es wird keinen Rückzug geben; weder am Freitag noch danach.»

Dies, während das Hauptquartier Chatam al-Anbija in einer Erklärung vor der Wiederholung der Schandtaten des zionistischen Regimes im Südlibanon warnte und mit Hinweis auf 84 Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen im Südlibanon durch dieses Regime innerhalb von zwei Tagen nach der Erklärung des US-Präsidenten über das Ende des Krieges betonte, dass dieses Regime im Falle einer Fortsetzung dieser Schandtaten im Libanon mit einer harten Antwort der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen müsse.