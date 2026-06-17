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Smotrich: Wir werden uns nicht aus dem Libanon zurückziehen

17 Juni 2026 - 10:37
News ID: 1828290
Source: ABNA
Smotrich: Wir werden uns nicht aus dem Libanon zurückziehen

Der Finanzminister des zionistischen Regimes betonte als Reaktion auf das Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen dem Iran und den USA die Fortsetzung der Aggression und Besatzung dieses Regimes auf libanesischem Boden.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Medien berichtet, sagte «Bezalel Smotrich» als Reaktion auf das Abkommen zwischen dem Iran und den USA, an dem auch der Libanon beteiligt ist: Israel wird sich nicht externen Forderungen und Druck beugen und seine militärischen Operationen im Libanon ohne jegliche Zugeständnisse fortsetzen.

Smotrich, der auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag hinwies, fügte hinzu: «Es wird keinen Rückzug geben; weder am Freitag noch danach.»

Dies, während das Hauptquartier Chatam al-Anbija in einer Erklärung vor der Wiederholung der Schandtaten des zionistischen Regimes im Südlibanon warnte und mit Hinweis auf 84 Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen im Südlibanon durch dieses Regime innerhalb von zwei Tagen nach der Erklärung des US-Präsidenten über das Ende des Krieges betonte, dass dieses Regime im Falle einer Fortsetzung dieser Schandtaten im Libanon mit einer harten Antwort der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen müsse.

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