Fortgesetzte Waffenstillstandsverstöße; neue Angriffe des zionistischen Regimes auf den Libanon

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, startete die Armee des zionistischen Regimes trotz des bestehenden Waffenstillstands an den Spannungslinien in der Region infolge der Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA eine neue Angriffswelle im Gebiet von Kafr Tibnit.

In diesem Zusammenhang bombardierten Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes die Außenbezirke von Kafr Tibnit im Gebiet von Nabatäa.

Der Korrespondent von Al-Mayadeen im Südlibanon berichtete ebenfalls, dass die Hisbollah-Kräfte als Reaktion auf die Aggressionen des zionistischen Regimes einen Raketensalve auf die Ansammlungen der Besatzer rund um Kafr Tibnit abfeuerten. Die Soldaten der israelischen Armee beabsichtigten entgegen den Verpflichtungen der USA und des zionistischen Regimes, in diesem Gebiet vorzurücken.

Auf der anderen Seite berichteten libanesische Quellen, dass ein Militärhubschrauber der Armee des zionistischen Regimes, der für den Transport von Verwundeten bestimmt ist, vor wenigen Minuten im Gebiet «Qalaat Shqif» im Südlibanon gelandet sei.

Dieses Ereignis ereignete sich gleichzeitig mit dem Überflug von Militärhubschraubern des zionistischen Regimes über dem Gebiet. Bisher wurden keine weiteren Einzelheiten über den Grund der Landung dieses Hubschraubers und die mögliche Anzahl der Verletzten veröffentlicht.

Kanal 14 des israelischen Fernsehens räumte unter Bezugnahme auf die Ziele des zionistischen Regimes hinsichtlich der Fortsetzung der Angriffe auf den Libanon ein, dass Israel seine Angriffe auf den Libanon fortsetzen müsse, um das Abkommen zu scheitern, das die Iraner von US-Präsident Donald Trump erhalten konnten.

Gleichzeitig berichtete Kanal 12 des israelischen Fernsehens über eine Atmosphäre der Verwirrung und Frustration unter den im Libanon stationierten Soldaten der Armee dieses Regimes.

Dieser Kanal fügte hinzu, dass diesen Kräften möglicherweise bald der Rückzugsbefehl aus dem Libanon erteilt werde.