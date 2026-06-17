Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, meldete Kanal 14 des israelischen Fernsehens, dass dieses Regime seine Angriffe gegen den Libanon fortsetzen müsse.

In diesem Bericht heißt es, Israel müsse im Zuge der Fortsetzung seiner Angriffe gegen den Libanon das Abkommen vereiteln, das die Iraner von US-Präsident Donald Trump erhalten konnten.

Kanal 12 des israelischen Fernsehens hatte zuvor ebenfalls berichtet, dass Tel Aviv Washington um die Details des Abkommens gebeten habe, die USA sich jedoch dagegen ausgesprochen hätten.

Laut der Behauptung dieses Kanals bedeutet dies, dass Tel Aviv trotz des näher rückenden Unterzeichnungsdatums keine Kenntnis von der vollständigen und endgültigen Fassung dieses Memorandum of Understanding hat.