Fortsetzung der Schandtaten im Südlibanon wird eine harte Antwort nach sich ziehen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, warnte das Hauptquartier Chatam al-Anbija in einer Erklärung vor der Wiederholung der Schandtaten des zionistischen Regimes im Südlibanon.

Der Wortlaut dieser Erklärung lautet wie folgt:

Die terroristische Armee des zionistischen Regimes hat in den letzten zwei Tagen, nachdem der US-Präsident das Ende des Krieges verkündet hatte, den Waffenstillstand im Südlibanon 84-mal gebrochen und setzt ihre Verbrechen und Massaker an dem wehrlosen libanesischen Volk fort.

Es wird gewarnt, dass, wenn die kindermordende Armee des zionistischen Regimes ihre Schandtaten im Südlibanon nicht beendet, sie mit einer harten Antwort der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen muss.