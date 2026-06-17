Bloomberg berichtet über Details des möglichen Memorandum of Understanding zwischen Teheran und Washington

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schreibt Bloomberg in einem Artikel unter Bezugnahme auf den Text des Memorandum of Understanding zwischen Teheran und Washington: Gemäß diesem Dokument werden der Iran und die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten die sofortige und endgültige Beendigung des Krieges an allen Fronten erklären.

In dem Bericht heißt es, dass sich die Parteien verpflichten, auf jegliche feindseligen Handlungen und Drohungen zu verzichten und innerhalb von maximal 60 Tagen (mit Verlängerungsmöglichkeit) die Verhandlungen für eine endgültige Einigung abzuschließen.

Bloomberg schreibt weiter, dass die USA unmittelbar nach der Unterzeichnung des Memorandums die Seeblockade gegen den Iran aufheben und sich verpflichten werden, ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der endgültigen Vereinbarung abzuziehen.

Laut dem Bericht verpflichtet sich auch der Iran, innerhalb von 30 Tagen den Schiffsverkehr unter Berücksichtigung der Beseitigung von Hindernissen wieder aufzunehmen.

Washington hat zudem erklärt, dass es in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern am Wiederaufbau und der wirtschaftlichen Entwicklung des Iran mitwirken werde.

Der Bericht fügt hinzu, dass sich die USA ebenfalls verpflichtet haben, die Sanktionen gegen den Iran gemäß einem vereinbarten Zeitplan aufzuheben.

Im Gegenzug betonte der Iran erneut, dass er niemals die Herstellung von Atomwaffen anstreben werde.

Bloomberg schreibt weiter, dass Teheran und Washington über das Schicksal der angereicherten Materialien und andere atomare Fragen im Rahmen der endgültigen Einigung beraten werden und beide Seiten die Aufrechterhaltung des Status quo bis zum Erreichen einer endgültigen Vereinbarung betont haben.

Laut Bloomberg heißt es in einem anderen Teil des Memorandums, dass der Iran sein derzeitiges Atomprogramm beibehalten werde, ohne dass die USA neue Sanktionen verhängen oder ihre Streitkräfte verstärken.

Dem Bericht zufolge verpflichtet sich Washington außerdem, das iranische Öl und die damit verbundenen Bankdienstleistungen von Sanktionen auszunehmen und die eingefrorenen Vermögenswerte und Güter des Iran freizugeben.

Bloomberg schreibt, dass die beiden Länder nach Erhalt von Garantien zur Umsetzung einer Reihe von Klauseln der Vereinbarung die Verhandlungen über das endgültige Abkommen aufnehmen werden, und dieses Abkommen schließlich durch einen verbindlichen Beschluss des UN-Sicherheitsrates verabschiedet wird.