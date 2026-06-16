Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, betonte Alexei Puschkow, russischer Senator und Mitglied des Verfassungsausschusses des Föderationsrates, dass der Krieg gegen den Iran zu einem der sinnlosesten Kriege in der Geschichte der USA werden werde.

Er fügte hinzu: Ich glaube, dass der Iran-Krieg einen herausragenden Platz unter den sinnlosesten Kriegen Amerikas in seiner gesamten Geschichte einnehmen wird.

Puschkow erklärte, dass US-Präsident Donald Trump den Krieg gegen den Iran als einen vollständigen Sieg für sich darstellen werde.

Er stellte klar, dass Trumps Hauptgrund für den Krieg gegen Iran die Verhinderung des Erwerbs von Atomwaffen durch dieses Land sei. Dabei hatte Teheran eine solche Verpflichtung bereits vor 11 Jahren im Rahmen des Atomabkommens mit der Obama-Regierung eingegangen, aber Trump war daraus ausgetreten.

Puschkow sagte, dass Iran weiterhin seine Uranreserven behalte und sich nichts an der Regierungsstruktur dieses Landes geändert habe. Die Raketenmacht Irans sei nicht zerstört und die regionale Macht dieses Landes nicht geschwächt worden. Dies, obwohl Netanjahu dies unbedingt erreichen wollte.