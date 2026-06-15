China: Wir hoffen, dass alle Parteien sich der Friedensoption verpflichten

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte das chinesische Außenministerium: „Wir begrüßen die Erreichung eines Memorandum of Understanding zwischen dem Iran und den USA mit dem Ziel, den Krieg zu beenden.“

Das Ministerium betonte: „Wir hoffen, dass alle Parteien sich der Friedensoption durch Dialog und Verhandlung verpflichten.“

Das chinesische Außenministerium fügte hinzu: „Wir hoffen, dass das Memorandum of Understanding zwischen Washington und Teheran wie geplant unterzeichnet wird. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus ist im Interesse der Länder der Region und der internationalen Gemeinschaft.“