Wie der Korrespondent der Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete das zionistische Medium I24 News, dass die Kabinettsmitglieder des zionistischen Regimes der Ansicht sind, dass US-Präsident Donald Trump nicht in der Lage war, den libanesischen Kriegsschauplatz vom iranischen zu trennen.

In diesem Bericht heißt es: „Man muss zugeben, dass die Kriegsschauplätze im Libanon und im Iran in direktem Zusammenhang miteinander stehen.“

Es ist erwähnenswert, dass der Iran wiederholt betont hat, dass die Beendigung des Krieges in seinem Land auch den Libanon einschließen muss und dass jede Aggression des zionistischen Regimes gegen die südlichen Vororte Beiruts (Dahieh) auf Reaktion stoßen wird.

Zuvor hatte Kanal 14 des israelischen Fernsehens in einer scharfen und passiven Reaktion die jüngsten Politiken des US-Präsidenten als „Schlag“ gegen die Interessen Tel Avivs beschrieben.

Dieses zionistische Medium, das seine Unfähigkeit zur Analyse des neuen Verhaltens des Weißen Hauses zum Ausdruck brachte, räumte ein: „Was Trump uns angetan hat, ist ein so schwerwiegendes und bedauerliches Ereignis, dass es schwierig ist, sein Ausmaß zu beschreiben und zu erklären.“