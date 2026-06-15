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UNO: Iran-USA-Abkommen ist entscheidender Schritt zur Friedensverwirklichung

15 Juni 2026 - 11:24
News ID: 1827331
Source: ABNA
UNO: Iran-USA-Abkommen ist entscheidender Schritt zur Friedensverwirklichung

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen begrüßte das Abkommen zwischen dem Iran und den USA und bezeichnete es als entscheidenden Schritt zur Verwirklichung des Friedens.

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Al-Arabiya berichtet, beschrieb António Guterres, der Generalsekretär der UNO, das Abkommen zwischen dem Iran und den USA sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus als einen entscheidenden Schritt in Richtung Frieden in der Region.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Parteien dieses Abkommens die entstandenen Bedingungen nutzen werden, um die Bemühungen zur Erreichung einer dauerhaften Lösung der regionalen Konflikte zu verstärken.

Guterres forderte außerdem, die gegenwärtige Gelegenheit zu nutzen, um die Stabilität zu unterstützen und das Spannungsniveau zu senken.

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