UNO: Iran-USA-Abkommen ist entscheidender Schritt zur Friedensverwirklichung

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Al-Arabiya berichtet, beschrieb António Guterres, der Generalsekretär der UNO, das Abkommen zwischen dem Iran und den USA sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus als einen entscheidenden Schritt in Richtung Frieden in der Region.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Parteien dieses Abkommens die entstandenen Bedingungen nutzen werden, um die Bemühungen zur Erreichung einer dauerhaften Lösung der regionalen Konflikte zu verstärken.

Guterres forderte außerdem, die gegenwärtige Gelegenheit zu nutzen, um die Stabilität zu unterstützen und das Spannungsniveau zu senken.