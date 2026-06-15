Europäische Union: Derzeitige Priorität ist die schnelle Umsetzung des Iran-USA-Abkommens

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, betonte Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, dass das Abkommen zwischen Teheran und Washington als Durchbruch betrachtet werden könne.

Sie fügte hinzu, dass die EU-Außenminister heute Wege zur Beteiligung am nächsten Schritt des Prozesses prüfen werden. Wir fordern alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu respektieren und eine echte Waffenruhe umzusetzen.

Kallas erklärte, die schnelle und vollständige Umsetzung der Bestimmungen dieses Abkommens sei eine Priorität. Die sofortige Wiedereröffnung der Straße von Hormus müsse ermöglicht werden.

Sie sagte auch, dass die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus ohne Erhebung von Gebühren wiederhergestellt werden müsse. Diese Angelegenheit sei wichtig für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft. Das genannte Abkommen öffne den Weg zu umfassenderen Verhandlungen über Frieden und Sicherheit in der Region.

Zuvor hatten auch verschiedene Länder auf der ganzen Welt dieses Abkommen begrüßt.