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Hebräische Medien: Israel bleibt im Libanon und setzt Operationen fort

15 Juni 2026 - 11:23
News ID: 1827328
Source: ABNA
Hebräische Medien: Israel bleibt im Libanon und setzt Operationen fort

Die Medien des zionistischen Regimes haben erklärt, dass die Streitkräfte dieses Regimes derzeit im Libanon bleiben werden und falls sie beschossen werden, Angriffe erwidern werden.

Wie der Korrespondent der Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärten die Medien des zionistischen Regimes, dass die Streitkräfte dieses Regimes unter den gegenwärtigen Bedingungen im Libanon bleiben und ihre militärischen Operationen fortsetzen werden. Falls das Feuer auf die Streitkräfte dieses Regimes eröffnet wird, werden sie reagieren, und jede Partei, die als Bedrohung angesehen wird, wird zum Ziel eines Angriffs.

Einige Medien des zionistischen Regimes erklärten als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen, dass Israel in dieser Situation praktisch allein gelassen sei und dass die Regierung und ihr Oberhaupt unter diesen Umständen Unterstützung benötigen.

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