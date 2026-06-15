Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Sputnik berichtet, gaben Anthony Albanese (Premierminister) und Penny Wong (Außenministerin) eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie die Waffenruhe zwischen Iran und den USA begrüßten und betonten, dass ihr Land stets eine Deeskalation und die Beendigung von Konflikten, auch im Libanon, gefordert habe.

In der Erklärung heißt es: „Wir sind erfreut, dass die Vereinbarung zwischen Washington und Teheran Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus umfasst. Die Wiederherstellung der Straße von Hormus ist notwendig, um den Druck auf die Energiepreise und die Wirtschaft, auch in unserer Region, zu verringern.“

Australien forderte alle beteiligten Seiten auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um durch Dialog dauerhaften Frieden zu erreichen.

Gleichzeitig behauptete das Land – ohne auf die vertrauensbildenden Maßnahmen Irans in Bezug auf sein Atomprogramm in den vergangenen Jahren durch die IAEO und deren wiederholte Inspektionen Bezug zu nehmen –, dass Iran seine langjährigen Bedenken hinsichtlich seines Atomprogramms ausräumen müsse.

Australien würdigte die Bemühungen Pakistans, Katars, Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Vermittlerstaaten und fügte hinzu, dass es die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Stärkung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten fortsetzen werde.

Wenige Stunden nach Mitternacht erklärte das Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran in einer Stellungnahme zum Abkommen über die Beendigung des Krieges zwischen Iran und den USA: „Die Islamische Republik Iran hat im Lichte der Strategie ihres verstorbenen, als Märtyrer gestorbenen Führers ihre Überlegenheit gegenüber dem amerikanisch-zionistischen Feind vollendet, und unter der Leitung des hochgeschätzten Führers (möge Gott ihn schützen), mit der Unterstützung des gesamten Volkes und den opferbereiten Bemühungen der Kämpfer des Islam, nach mehreren Monaten schwieriger und intensiver Verhandlungen und auf der Grundlage des Beschlusses des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, den endgültigen Text des Memorandum of Understanding über die Beendigung des Krieges (Islamabad-Gespräche) zwischen Iran und den USA am Abend des 24. Khordad (14. Juni) abgeschlossen.“