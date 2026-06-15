Ölpreis fällt um über 5 % nach Nachricht über vorläufiges Abkommen zwischen Iran und USA

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, erreichte der Ölpreis im Montagshandel den niedrigsten Stand seit März; dies geschah, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Iran und die USA eine vorläufige Einigung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederaufnahme des Transports durch die Straße von Hormus erzielt haben.

Demzufolge fiel der Preis für ein Barrel Brent Nordseeöl um 4,14 Dollar (4,47 %) auf 83,19 Dollar. Das US-Öl West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls um 4,78 Dollar (5,63 %) auf 80,10 Dollar.

Shehbaz Sharif, der Premierminister Pakistans, dessen Land als Vermittler in den Verhandlungen fungierte, erklärte, dass Iran und die USA am Freitag in der Schweiz eine Absichtserklärung unterzeichnen würden. Donald Trump, der US-Präsident, gab ebenfalls bekannt, dass die Straße von Hormus gebührenfrei wiedereröffnet wird und die US-Marineblockade gegen iranische Häfen endet.

Berichte iranischer Medien deuten auch darauf hin, dass der Entwurf des Abkommens die Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen und gemäß iranischen Vereinbarungen vorsieht.

Die Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Angebots an Öl und Flüssigerdgas transportiert wird, war in den letzten drei Monaten effektiv gesperrt, was zu einer Verringerung des globalen Energieangebots führte.

Unterdessen bewerten Investoren vorsichtig die Geschwindigkeit der Wiederaufnahme der Ölproduktion und -exporte in den Ländern des Nahen Ostens nach den Kriegsschäden, und dieses Thema bleibt einer der bestimmenden Faktoren für den Verlauf des Ölmarkts.

Einige Analysten glauben, dass trotz der Preisrückgänge die Unsicherheit über künftige Verhandlungen und das iranische Atomprogramm einen stärkeren Preisverfall kurzfristig verhindern könnte.