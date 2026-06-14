Aussage eines hochrangigen israelischen Beamten: Trump hat uns betrogen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die hebräischsprachige Zeitung „Yedioth Ahronoth“ unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des zionistischen Regimes, dass das Abkommen zwischen Amerika und Iran schlecht sei. Niemand sei mit diesem Abkommen zufrieden.

Er fügte hinzu: Alle wissen, dass dieses Abkommen nicht gut für uns ist und Israels Interessen schädigt.

Dieser zionistische Beamte fügte hinzu: Was besorgniserregend ist, ist, dass Israel diesen Prozess nicht beeinflussen kann. Trump hat uns getäuscht. Wir sind schockiert. Sie geben den Iranern Geld, und dieses Land erreicht alles, was es will.

Er erklärte: Iran baut seine Raketenkapazitäten aus, und wir werden gezwungen sein, viel Geld für den Kauf von Abfangraketen zu zahlen. Trump will diese Bedingungen beenden und führt Konsultationen mit verschiedenen Parteien außer Israel durch.

Diese Aussagen des genannten zionistischen Beamten erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Geschichte gezeigt hat, dass die feindseligen Positionen Tel Avivs und Washingtons sowie ihre Aggressionen gegen Iran und die Region insgesamt stets in Abstimmung miteinander erfolgt sind.