Pakistan: Zeremonie zur Unterzeichnung des Amerika-Iran-Abkommens findet in Islamabad statt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums am heutigen Samstag: „Islamabad wird morgen eine Videotechnologie-Zeremonie zur elektronischen Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen Amerika und Iran durchführen.“

Zuvor hatte der Sprecher des Außenministeriums unseres Landes (Iran) jedoch auf die Frage nach einer möglichen Reise der iranischen Verhandlungsdelegation nach Genf oder Islamabad in den nächsten zwei Tagen zur Finalisierung des angeblichen Memorandum of Understanding in Islamabad gesagt: „Bezüglich des genauen Zeitpunkts der Unterzeichnung müssen wir abwarten; obwohl wir keine Pläne für eine Reise nach Genf oder anderswo in den nächsten ein oder zwei Tagen haben.“