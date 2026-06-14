Iran-Amerika-Abkommen im Mittelpunkt der Beratungen der Außenminister Saudi-Arabiens und Pakistans

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die saudische Nachrichtenagentur „WAS“ erörterte Prinz Faisal bin Farhan bin Abdullah, Außenminister Saudi-Arabiens, in einem Telefonat mit Muhammad Ishaq Dar, dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister Pakistans, die jüngsten regionalen Entwicklungen und die laufenden Bemühungen in diesem Zusammenhang.

Die Erwähnung durch „WAS“ bezieht sich auf die pakistanischen Vermittlungsbemühungen zur Erreichung eines Memorandum of Understanding zwischen Iran und Amerika, die seit mehreren Wochen im Gange sind.

Ishaq Dar führte vor wenigen Stunden auch ein Telefonat mit seinem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelaty über ein mögliches Abkommen zwischen Iran und Amerika.

Shehbaz Sharif, der Premierminister Pakistans, äußerte sich vor wenigen Stunden zum Iran.

Der pakistanische Premierminister sagte in seiner Prognose: „Wir sind einem Friedensabkommen näher denn je, und es wird wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein. Wir bereiten uns auf die Zeremonie der elektronischen Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen Amerika und Iran vor, sobald es fertiggestellt ist. Amerika und Iran haben sich auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt, das monatelange Konflikte im Nahen Osten beenden soll. Iran und Amerika haben den endgültigen Text des Friedensabkommens erreicht.“

Auf der anderen Seite führte der pakistanische Außenminister Muhammad Ishaq Dar am heutigen Samstag ein Telefonat mit dem Außenminister der Schweiz.

Er begrüßte die lobenswerten Fortschritte auf dem Weg zu einer Verständigung zwischen Iran und Amerika und äußerte die Hoffnung, dass die Bemühungen Amerikas und Irans zur Verwirklichung von Frieden und Stabilität in der Region beitragen werden.