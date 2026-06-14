Abkommen mit Iran erreichte keines von Netanjahus Zielen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte Jair Lapid, der Vorsitzende der Opposition des israelischen Regimes, dass das derzeit entstehende Abkommen keines der vom Kabinett von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des Regimes, festgelegten Kriegsziele erreicht.

Mehrere andere zionistische Amtsträger äußerten ebenfalls Bedenken über das Abkommen Irans mit Amerika und sagten gegenüber Kanal 12 des israelischen Regimes, dass dieses Abkommen die tiefsten Sicherheitsinteressen Israels gefährde.

Diese Besorgnis hat auch dazu geführt, dass das kleine Sicherheitskabinett des israelischen Regimes morgen Abend eine Sitzung abhalten wird.