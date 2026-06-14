„Maariv“: Iran ist der klare Sieger dieses Krieges; die Iraner sind klüger

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA räumte die hebräischsprachige Zeitung „Maariv“ ein, dass das Abkommen zwischen Amerika und Iran zeigt, dass Teheran der größte unbestrittene Sieger dieses Krieges ist. Während Amerika und das zionistische Regime eine Niederlage erlitten haben.

In diesem Bericht heißt es: Die Iraner sind klüger als die zionistischen Offiziellen, darunter Netanjahu, Katz und andere Mitglieder des Kabinetts und der Regierungskoalition.

Die hebräischsprachige Zeitung „Yedioth Ahronoth“ berichtete ebenfalls früher unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des zionistischen Regimes, dass das Abkommen zwischen Amerika und Iran schlecht sei. Niemand sei mit diesem Abkommen zufrieden.

Er fügte hinzu: Alle wissen, dass dieses Abkommen nicht gut für uns ist und Israels Interessen schädigt.

Dieser zionistische Beamte fügte hinzu: Was besorgniserregend ist, ist, dass Israel diesen Prozess nicht beeinflussen kann. Trump hat uns getäuscht. Wir sind schockiert. Sie geben den Iranern Geld, und dieses Land erreicht alles, was es will.