Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA räumte die hebräischsprachige Zeitung „Israel Hayom“ ein, dass der Krieg gegen Iran mit einer schweren strategischen Niederlage für das zionistische Regime endete. Das herrschende System dieses Landes besteht weiterhin und es verfügt über angereichertes Uran.

Im weiteren Verlauf dieses Berichts heißt es: Das zionistische Regime konnte seine strategischen Ziele im Krieg mit Iran nicht erreichen und ging aus diesem Krieg geschwächter hervor als zuvor. Dies, obwohl Iran, obwohl es schwere Schläge erlitten hat, gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen ist.

Laut diesem Bericht ist das Parlament des zionistischen Regimes mit politischen Spielen beschäftigt und völlig vom Prozess einer Einigung mit Iran entfernt. An der Nordfront gehen die Angriffe ebenfalls weiter. Von Tag zu Tag wird deutlicher, dass die Aussagen zionistischer Verantwortlicher über Handlungsfreiheit gegenüber der Hisbollah hohl sind.