Lieberman: Das Abkommen Amerikas mit dem Iran ist ein voller Sieg für Teheran

Wie der Korrespondent von ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, sagte Avigdor Lieberman, Vorsitzender der zionistischen Partei Israel Beitenu, dass das Abkommen Amerikas mit dem Iran einen absoluten Sieg für das im Iran herrschende System darstelle.

Er fügte hinzu, dass dieses Abkommen eine Katastrophe für das zionistische Regime sei.

Zuvor hatte Barak Ravid, Journalist des 12. Kanals des zionistischen Regimes, unter Berufung auf einen amerikanischen Beamten behauptet, dass US-Präsident Donald Trump gegenüber Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, betont habe, dass das Abkommen mit dem Iran sehr gut sei und die Zeit gekommen sei, den Krieg zu beenden.

Ravid fügte hinzu, dass Netanjahu zuvor nicht über Trumps Position zum Abkommen mit dem Iran informiert gewesen sei und in dieser Hinsicht überrascht worden sei. Er befinde sich in einer schwierigen Lage.

Dies, obwohl die Positionen und Politiken Washingtons und Tel Avivs in verschiedenen Fragen, insbesondere hinsichtlich feindseliger Aktionen gegen den Iran, vollständig koordiniert sind.