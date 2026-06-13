Schweiz bereit, als Gastgeber für die Unterzeichnung des Iran-USA-Abkommens zu fungieren

Wie der Korrespondent von ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärte das Schweizer Außenministerium, dass das Land sich als möglichen Ort für die Unterzeichnung des Memorandums of Understanding zwischen den USA und dem Iran vorgeschlagen habe, falls beide Seiten zustimmen.

Das Ministerium fügte hinzu: "Als Vermittler bemühen wir uns, die Bemühungen zur Unterzeichnung des Memorandums of Understanding zwischen dem Iran und den USA zu unterstützen, das auf die Stabilisierung des Waffenstillstands abzielt."

Nur wenige Stunden zuvor hatte die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg behauptet, dass sich die USA und der Iran einem Abkommen näherten, das möglicherweise nächste Woche in Genf, Schweiz, unterzeichnet werde.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Quellen, die sie als informiert bezeichnete, dass sich die USA und der Iran während des Treffens der G7-Gruppe in der nächsten Woche einem Abkommen näherten.

Diese amerikanische Agentur behauptete in ihrem Bericht weiter, dass das Abkommen zwischen Teheran und Washington wahrscheinlich nächsten Sonntag in Genf unterzeichnet werde.

Bloomberg fügte hinzu, dass das Abkommen zwischen Washington und Teheran höchstwahrscheinlich in Form eines Memorandums of Understanding und nicht als endgültiges Abkommen vorliegen werde.

Diese Behauptung kommt zu einer Zeit, da auch der amerikanische Sender CBS berichtete, dass die USA und der Iran möglicherweise Anfang nächster Woche ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, das den Weg für Verhandlungen über ein langfristiges Abkommen ebnen würde.

Offizielle Vertreter der Islamischen Republik Iran haben die Behauptungen von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, über die endgültige Zustimmung zu einem Abkommen zur Beendigung des Krieges bisher nicht bestätigt und erklärt, dass Teheran diesbezüglich noch keine endgültige Schlussfolgerung erreicht habe.