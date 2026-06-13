Frankreich: Iran und USA sollten die Chance für ein Abkommen nutzen

Wie der Korrespondent von ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, forderte "Jean-Noël Barrot", der französische Außenminister, am Freitag den Iran und die USA auf, die bestehende Gelegenheit zu nutzen, um die aktuelle Situation zu beenden und ein vorläufiges Friedensabkommen zu erzielen.

Barrot sagte in einem Interview mit dem Sender LCI: "Wir fordern beide Seiten auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Situation zu beenden, die unerträglich ist und nichts außer Verlierern für alle Seiten bringt."

Er fügte hinzu: "Dies ist dieselbe Botschaft, die ich meinem iranischen Amtskollegen übermittelt habe."

Der französische Außenminister gab auch bekannt, dass er am Freitagmorgen mit Seyyed Abbas Araghchi, dem Außenminister des Iran, gesprochen habe.

Reuters berichtete abschließend, dass Barrots Äußerungen zu einem Zeitpunkt erfolgen, als ein hochrangiger Beamter der US-Regierung zuvor erklärt hatte, dass ein Abkommen zwischen Teheran und Washington unmittelbar bevorstehe.