Axios: USA besorgt über Netanjahus destruktive Rolle im Abkommen mit dem Iran

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, meldete die Nachrichtenplattform Axios unter Berufung auf US-Quellen und Beamte, dass es in Washington die Sorge gebe, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, selbst wenn das Abkommen finalisiert wird, eine störende Rolle spielen werde.

Diese Nachrichtenplattform ging auch auf die Einzelheiten des Telefongesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und Netanjahu am Donnerstagabend ein und fügte hinzu, dass Trump in diesem Telefongespräch zu Netanjahu gesagt habe: „Das Abkommen mit dem Iran ist ‚ausgezeichnet‘, und die Zeit ist gekommen, den Krieg zu beenden.“

Laut Axios behauptete Trump gegenüber Netanjahu, dass er erwarte, dass das Abkommen mit dem Iran in den nächsten Tagen finalisiert werde.

Ein US-Beamter sagte Axios, dass Netanjahu während dieses Gesprächs erkannt habe, dass er Trump nicht daran hindern könne, das Abkommen mit dem Iran zu erreichen.

Es wurde auch berichtet, dass Trumps Botschaft in den sozialen Medien über die Erreichung eines Abkommens mit dem Iran Netanjahu überrascht habe.

Axios berichtete unter Berufung auf eine andere Quelle, dass Netanjahu sich außerhalb des Verhandlungsprozesses wiederfand und sich an seine Verbündeten in Washington wandte, um Informationen zu erhalten.

Unterdessen sagte ein US-Beamter zu Axios: „Das Weiße Haus ist zuversichtlich, dass Israel letztendlich dem Waffenstillstand zustimmen wird.“

Dieser Bericht behauptete auch unter Berufung auf Quellen, dass Trump in letzter Minute verhindert habe, dass Israel groß angelegte Angriffe auf die Infrastruktur und Energieanlagen Irans durchführte.

Ein US-Beamter erklärte abschließend im Gespräch mit Axios: „Wenn die Hisbollah einen Raketenangriff auf Israel verübt und Iran diese Gruppe weiterhin mit Waffen ausrüstet, würde ein solches Vorgehen gegen die Bestimmungen des Abkommens verstoßen.“