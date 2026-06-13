Hisbollah-Vertreter: Die Waffenruhe im Libanon ist Teil der Vereinbarung zwischen Iran und den USA

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, sagte "Hassan al-Haj Hassan", Mitglied der Fraktion "Loyalität zum Widerstand" im libanesischen Parlament, im Gespräch mit Al Jazeera: "Was uns klar aus dem Iran mitgeteilt wurde, ist, dass der Libanon ebenfalls von der Waffenstillstandsvereinbarung erfasst wird."

Er fügte hinzu: "Iranische Beamte teilten uns mit, dass Israel gemäß der Vereinbarung aus den libanesischen Gebieten zurückweichen wird."

Al-Haj Hassan betonte: "Wir akzeptieren unter keinen Umständen eine Rückkehr zu der Situation vor dem 2. März 2026, und Israel hat kein Recht, auf unserem Land zu bleiben."

Er sagte auch: "Israel und die USA müssen ihre Verpflichtungen vor jeder anderen Partei einhalten, denn diese beiden Parteien sind es, die Vereinbarungen verletzen."

Der Hisbollah-Vertreter erklärte abschließend: "Die Hisbollah kann keine Verpflichtung eingehen, es sei denn, der Feind hält sich ebenfalls an seine Verpflichtungen."