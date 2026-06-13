Libanesischer Minister: Israels Angriffe verursachten 20 Milliarden Dollar Schaden

Wie der Korrespondent von ABNA unter Berufung auf Sputnik berichtet, betonte Aamer al-Bissat, der Wirtschaftsminister des Libanon, gestern, dass die Vertreibung des libanesischen Volkes infolge der Angriffe des zionistischen Regimes eine schwere wirtschaftliche Last für das Land darstellt.

Er fügte hinzu, dass die Vertreibung libanesischer Bürger die Regierung monatlich mindestens 90 Millionen Dollar kostet. Die Wirtschaft dieses Landes erleidet heute aufgrund des Krieges schwere Schläge.

Al-Bissat erklärte, dass die Zerstörungen durch die Angriffe des zionistischen Regimes auf die südlichen Regionen des Libanon Schäden in Höhe von 20 Milliarden Dollar verursacht haben. Weitere negative Auswirkungen wie steigende Arbeitslosigkeit und die Schließung von Unternehmen und Fabriken sind die Folge dieser Angriffe.

Er stellte klar, dass 28 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion zum Erliegen gekommen sind und der Tourismussektor einen Schaden von 2 Milliarden Dollar erlitten hat. Die Wirtschaft des Libanon ist zum Nullpunkt zurückgekehrt.