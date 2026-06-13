Generalmajor Abdullahi: Die Welt wird bald den Widerhall des Sieges Irans hören

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, übermittelte Generalmajor Pasdar Ali Abdullahi in einer Botschaft an die Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Martyriums von Generalmajor Ghulam Ali Raschid und seines Sohnes Amin Abbas Raschid, die am Freitagabend in der Husseiniya Tharullah in Dizful stattfand: "Ich spreche mein Beileid und meine Glückwünsche zum ersten Jahrestag des unschuldigen und ruhmreichen Martyriums des unvergleichlichen Strategen und herausragenden Theoretikers der Heiligen Verteidigung, des stolzen Kommandeurs Generalmajor Pasdar Ghulam Ali Raschid, des Märtyrer-Kommandanten des Zentralstabs Chatam al-Anbiya, aus gegenüber der heiligen Person des Herrn der Zeit (möge Allah sein Erscheinen beschleunigen), dem großen Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Chamene'i (möge sein Schatten lang währen), den ehrwürdigen Familien, den Kommandanten und tapferen, wilayat-treuen Kämpfern der Streitkräfte sowie allen edlen, einsichtigen, Geschichte schreibenden und dankbaren Menschen des Islamischen Iran."

In dieser Botschaft heißt es: "Das Martyrium dieses Kommandeurs, das sich infolge des terroristischen Verbrechens des brutalen zionistischen Regimes zu Beginn des 12-tägigen erzwungenen Krieges ereignete, war zwar ein herzzerreißender Verlust, führte aber erneut die Abschreckungskraft und nationale Autorität des Islamischen Iran vor aller Welt vor Augen."

Generalmajor Abdullahi führte in seiner Botschaft weiter aus: "Der Märtyrer Raschid war nicht nur ein Feldkommandeur, sondern eine Schule auf dem Gebiet der Verteidigung und nationalen Sicherheit. Er, der während der Heiligen Verteidigung als einer der Hauptarchitekten stolz machender Operationen wie Fath al-Mobin, Bait al-Moqaddas und Karbala-5 im Zentralstab Chatam al-Anbiya eine Rolle spielte, veränderte mit geopolitischem Gespür und tiefgehenden Analysen die Gleichungen des Kampfes des Rechts gegen das Unrecht."

In der Botschaft heißt es: "Die strategische Rolle dieses kostbaren Märtyrers war nie auf die acht Jahre der Heiligen Verteidigung beschränkt, und nach dem Krieg spielte er als einer der Hauptarchitekten der Verteidigungsdoktrin des Landes und der Abschreckungsmacht der Islamischen Republik Iran mit voller Kenntnis der hybriden Bedrohungen des Feindes und der Betonung strategischer Geduld neben der Steigerung der offensiven und abschreckenden Fähigkeit eine unvergleichliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der nachhaltigen Sicherheit des Islamischen Iran."

Der Kommandeur des Zentralstabs Chatam al-Anbiya (s.) betonte in seiner Botschaft: "Das Verbrechen seines Martyriums durch das zionistische Regime mit Unterstützung der Terrorregierung der Vereinigten Staaten von Amerika ist selbst ein klarer Beweis für die Schlüsselrolle dieses hochgeschätzten Kommandeurs bei der Verfolgung der Verteidigungsziele des Landes. Heute, anlässlich des ersten Jahrestages des Martyriums dieses verehrten Märtyrers, geloben wir ihm, seinen Weg mit Kraft und Stärke weiterzugehen."