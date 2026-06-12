Israelisches (zionistisches) Medium: Iran hat bisher keine Zugeständnisse gemacht

Wie die Nachrichtenagentur „ABNA“ berichtet, erklärte der Kanal „i24 News“: „Es muss gesagt werden, dass Trumps Äußerungen sowie die Ankündigung eines Memorandum of Understanding mit dem Iran unerwartet kamen.“

Das israelische Medium räumte außerdem ein, dass es bisher keine Anzeichen dafür gebe, dass der Iran in den Verhandlungen echte Zugeständnisse gemacht habe.

Zudem sagte der ehemalige israelische Minister Chaim Ramon: „Das Abkommen zwischen Washington und Teheran ist schlecht, es wird Israel schaden und auch Auswirkungen auf das politische Schicksal Netanjahus haben.“

Der israelische Forscher Eyal Zisser schrieb in einem beißenden Kommentar an Netanjahu: „Sind wir nur Söldner, die geschickt werden, um Ziele zu bombardieren und bei Bedarf Raketentreffer einzustecken, und dann, wenn man uns nicht mehr braucht, beiseitegeschoben werden?“