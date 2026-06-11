Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera forderte Donald Trump, der aufgrund seiner interventionistischen Politik und Aggression gegen Iran die US-Armee mit enormen Kosten konfrontiert hat, seine Parteikollegen im Kongress auf, den zusätzlichen Haushaltsentwurf des Pentagon in Höhe von 350 Milliarden Dollar schnell zu verabschieden.

Um den starken und einheitlichen Widerstand der Demokraten gegen die Erhöhung des Militärbudgets zu neutralisieren, bat Trump die Republikaner, dieses große Finanzpaket über den Prozess des „Haushaltsausgleichs“ voranzutreiben.

Diese Forderung Trumps erfolgt im Rahmen der Bemühungen des Weißen Hauses, das beispiellose Verteidigungsbudget von 1.5 Billionen Dollar für das Jahr 2027 zu sichern, von dem 350 Milliarden Dollar über das beschleunigte „Haushaltsausgleichs“-Verfahren ohne die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit im Senat verabschiedet werden sollen.

Dieser spezielle Mechanismus erlaubt es der Regierungspartei, den Gesetzentwurf mit einfacher Mehrheit zu verabschieden, ohne die 60-Stimmen-Hürde im Senat erreichen zu müssen.

Fast alle Vertreter der Demokratischen Partei lehnten diese Finanzspritze von 350 Milliarden Dollar in den US-Militärapparat ab und betrachten sie als einen Faktor, der das Haushaltsdefizit des Landes verschärft.