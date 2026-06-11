Drohnenangriff der Armee auf die 5. US-Flotte in Bahrain

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Öffentlichkeitsabteilung der Armee der Islamischen Republik Iran hat die Armee der Islamischen Republik Iran als Reaktion auf den Bruch des Waffenstillstands und die Aggression der terroristischen US-Armee gegen Gebiete im Süden des Landes mit verschiedenen Zerstörungsdrohnen die 5. Flotte der USA in Bahrain angegriffen.

Die Armee erklärte in dieser Mitteilung: In dieser Welle von Drohnenangriffen der Armee wurden die Kommunikationsantennen und Radareinrichtungen des Patriot-Systems der 5. Flotte getroffen.

Die Armee betonte außerdem: Seite an Seite mit anderen Streitkräften ist sie bereit, bis zum Letzten gegen den Feind zu kämpfen und wird nicht ruhen, bis der feindliche Aggressor bestraft ist.