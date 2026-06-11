Schwerer Luft- und Raumfahrtangriff der Revolutionsgarden auf US-Stützpunkte in der Region

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Mitteilung, dass die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC einen schweren Angriff auf US-Stützpunkte in der Region durchgeführt hätten.

In der Erklärung heißt es:

„Die tapferen Kämpfer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und die Helden der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden haben heute im Morgengrauen zur Bestrafung des Aggressors und als Reaktion auf den Übergriff der US-Armee auf einige Versorgungseinheiten und Küstenposten der Revolutionsgarden, die Polizeiführung und das Gelände des Flughafens Bandar Abbas im Rahmen von zwei Operationswellen 18 wichtige Ziele der US-Armee auf den Luftwaffenstützpunkten Ali Al Salim, Ahmad Al Jaber sowie auf dem Luftwaffenstützpunkt Scheich Isa getroffen und zerstört.“