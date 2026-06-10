Araghchis Brief an die Gouverneursratsmitglieder über die rechtswidrige Aktion gegen Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erinnerte Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einem Brief an die Außenminister der Mitgliedstaaten des Gouverneursrats daran, dass die USA die Ursache der bestehenden Krise sind und dass nicht zugelassen werden darf, dass sie den Gouverneursrat missbrauchen, um ihren rechtswidrigen Handlungen Legitimität zu verleihen.

Araghchi, der den Brief zeitgleich mit der Juni-Sitzung des Gouverneursrats der IAEO verschickte, bezeichnete den von den USA vorgelegten Resolutionsentwurf als einen politischen und böswilligen Schritt.

Der Außenminister Irans wies darauf hin, dass weniger als 24 Stunden nach der Verabschiedung der Resolution des Gouverneursrats im Juni 2025 das israelische Regime und die USA einen illegalen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen unter IAEO-Sicherung verübt und viele Iraner getötet hätten, und stellte die Frage: „Soll die IAEO erneut zu einem Instrument werden, um Übergriffe auf friedliche Nuklearanlagen zu rechtfertigen?“

Araghchi betonte in diesem Brief, dass der Hauptbefürworter des Resolutionsentwurfs selbst die Quelle der Krise sei, deren Bearbeitung er nun für sich beanspruche.

Er verwies auf die zahlreichen Angriffe der USA und des israelischen Regimes auf Irans friedliche Nuklearanlagen sowie auf die Ermordung iranischer Nuklearwissenschaftler und ihrer Familienmitglieder seit Juni 2025, bezeichnete diese abscheulichen Taten als beispiellos in der Geschichte der IAEO und erklärte, dass solche Angriffe weitreichende Folgen für das System des Völkerrechts, den globalen Frieden und die Sicherheit, das Nichtverbreitungsregime und die Durchführung der IAEO-Sicherungsmaßnahmen hätten.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran kritisierte ferner den Inhalt des US-Resolutionsentwurfs und stellte fest, dass sich dieser Text ausschließlich auf die Folgen der jüngsten Entwicklungen konzentriere und bewusst darauf verzichte, die Faktoren und Ursachen der aktuellen Situation zu erwähnen.

Araghchi wies auf die Verantwortung der Gouverneursratsmitglieder bei der Entscheidung über dieses kriminelle Manöver der USA hin und betonte, dass die Abstimmung der Mitgliedstaaten nicht nur das laufende Dossier Irans, sondern auch die Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Zukunft der IAEO sowie des Atomwaffensperrvertrags (NVV) beeinflussen werde.